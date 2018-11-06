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تعليم

وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
استقبلت جامعة بنها وفدا من الطلاب الصينيين من جامعة بكين للغابات، والذي يضم 15 طالبا وطالبة بالإضافة إلى مشرف من الجامعة الصينية. 

وقام الوفد على مدى يومين بزيارة كليات الزراعة والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والتربية بهدف التعرف على أنشطة هذه الكليات والبرامج الدراسية بها .

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن هذا الوفد يأتي في إطار اتفاقيات التعاون التي وقعتها جامعة بنها مع عدد من الجامعات الصينية وفي مقدمتها جامعة بكين للغابات حيث تنص هذ الاتفاقيات على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور
وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور
وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور
وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور
وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور
وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور
وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور
وفد طلابي من جامعة بكين للغابات الصينية يزور جامعة بنها.. صور
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