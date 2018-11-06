إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل صديقه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم بإحالة أوراق عاطل لفضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام لقتله زميلا له في شبرا الخيمة، وإشعال النيران به لرفض المجني عليه ممارسة الشذوذ معه، وقام المتهم بتصويره عاريا وتهديده بنشر الصور على "فيس بوك".



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف جمال الدين، ومحمد فريد عبدالعزيز وأحمد عبدالله وأمانة سر عماد حلمي ومحمد عصام شتا.



كان العميد صمويل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة تلقى بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة داخل شقة بشبرا الخيمة، بها حروق في أنحاء الجسد.



تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث القسم، وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة إصابات وطعنات وحروق في أنحاء الجسم وأن الجثة لشخص يدعى "أحمد.أ" 38 سنة وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا زميل المجنى عليه كان يمارس الشذوذ معه وصوره أثناء ذلك، وظل يهدد المجني عليه بأن يستمر معه في العلاقة الشاذة مقابل عدم نشر الصور على "فيس بوك"، وعندما رفض المجني عليه ذلك تعدى المتهم عليه بالضرب بآله حادة وأشعل النيران في الجثة وتمكن الأهالي من إطفاء النيران وألقي القبض على المتهم ويدعى "كريم.ع" 19 سنة عاطل وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

