محمود فيصل: المشاركون في منتدى الشباب يشعرون بالفخر لوجودهم بمصر

أكد محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشاركين في منتدى شباب العالم يشعرون بالفخر لوجودهم في مصر، مؤكدا أن المنتدى رفع اسم مصر في العالم كله.



وأوضح «فيصل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن معظم الجلسات الإفريقية تشارك في منتدى شباب العالم.



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن جميع المصريين المشاركين في منتدى شباب العالم على قدر المسئولية من أجل نجاح المنتدى، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركت في توصيات ريادة الأعمال و الأورومتوسطي والافريقية .

