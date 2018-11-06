كلوب بروج يحرج موناكو بثلاثية في الشوط الأول بدوري الأبطال.. فيديو

انتهى الشوط الأول بين موناكو وضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي تقام على ملعب لويس الثاني ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



أحرز هانز فاناكن لاعب كلوب بروج الهدف الأول في مرمى موناكو بالدقيقة 12 من زمن المباراة، وعاد بعدها نفس اللاعب وعزز من تقدم فريقه لينهي ويسلي الثلاثية للفريق البلجيكي في الشوط الأول في الدقيقة 27.



وجاء تشكيل موناكو للقاء كالتالي:



حارس المرمى: بيناليو .



خط الدفاع: سيديبي ، جيمرسون ، جليك ، باريكا



خط الوسط: تيليميناس ، يوسف بن ناصر ، الشاذلي



خط الهجوم: سفيان ديوب ، فالكاو ، موسي سيلا

