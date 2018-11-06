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أخبار العالم

مشكلات تقنية تعوق تصويت الناخبين فى اقتراع التجديد النصفي للكونجرس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشكلات تقنية في أنظمة التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وقال الأمن الوطني الأمريكي، بحسب تقارير إعلامية، إن المشكلات التقنية لم تؤثر بشكل نوعي على المصوتين.

ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ435، وحكام 36 ولاية، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.
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