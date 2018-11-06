ليفربول يسقط أمام النجم الأحمر بهدفين والتوفيق يخاصم محمد صلاح .. فيديو

خسر فريق ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "ريد ستار ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.أحرز ميلان بافكوف الهدف الأول في الدقيقة 22 بعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض على يسار مرمى ليفربول نفذها ماركو مارين عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ميلان بافكوف من على علامة الجزاء برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك في يمين المرمى أمام نظرات حارس الريدز .الهدف الثاني جاء عبر نفس اللاعب بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أليسون البرازيلي، ومنعت العارضة محمد صلاح في الدقيقة 70 من تقليص الفارق لليفربول في المباراة.وتألق حارس الفريق الصربي ومنع محمد صلاح من هدف اخر بعد كرة تصدي لها .وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول عن 6 نقاط في المركز الأول، بينما رفع الفريق الصربي رصيده عند 4 نقاط في المركز الرابع والاخير .