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رياضة

إيكاردي يقتنص تعادلا ثمينا لإنتر ميلان أمام برشلونة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:16 ص
صدى البلد
محمد سمير
اقتنص إنتر ميلان، تعادلا إيجابيا أمام برشلونة، بهدف لمثله، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة مالكوم في الدقيقة 83، وتعادل لإنتر ميلان ماورو إيكاردي في الدقيقة 87.

وبهذا التعادل يواصل برشلونة تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد إنتر ميلان في الوصافة برصيد 7 نقاط.

  • الشوط الأول
التهديد الأول في المباراة كان من الضيف برشلونة، بتسديدة من قبل اللاعب عثمان ديمبلي، في الدقيقة الثانية وتصدى لها الحارس هاندانوفيتش.

واستغل لاعبو برشلونة تمريرة هاندانوفيتش الخاطئة، وسدد لويس سواريز كرة قوية لكنها علت مرمى النيراتزوري في الدقيقة 11 من المباراة.

وفي أول رد من الطليان، قام الغاني كوادو أساموه بتسديد كرة قوية مرت بجانب مرمى الحارس تير شتيجن في الدقيقة 18.

ولجأ برشلونة لحل آخر، وهو التسديد من خارج المنطقة عبر الكرواتي إيفان راكيتيتش، لكن الكرة جاءت على يمين هاندانوفيتش في الدقيقة 23، وأيضًا فيليب كوتينيو وعلت تسديدته المرمى في الدقيقة 28.

وأهدر عثمان ديمبلي فرصة خطرة لتسجيل الهدف الأول، حيث سدد كرة اصطدمت بزميله لويس سواريز في الدقيقة 30 أمام مرمى هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة 40، سدد كوتينيو كرة اصطدمت بدفاعات إنتر ميلان، لترتد أمام لويس سواريز الذي سدد الكرة بقوة، وتألق الحارس هاندانوفيتش في التصدي لها.

  • الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، هدد إنتر ميلان مرمى البلوجرانا في الدقيقة 49، بتسديدة من قبل السلوفاكي ميلان سكرينيار أمسك بها تير شتيجن.

والرد من برشلونة، جاء بتسديدة من البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 52، تألق هاندانوفيتش في التصدي لها، ومنع الضيوف من التقدم.

وألغى حكم المباراة هدف التقدم لبرشلونة عبر لويس سواريز، في الدقيقة 59، بعد أن تخطت الكرة حدود الملعب، قبل أن يمررها راكيتيتش له.

وقرر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان، الدفع ببورخا فاليرو بدلا من رادجا ناينجولان، وكاندريفا بدلا من بوليتانو، وأخيرا مارتينيز بدلا من بروزوفيتش.

وأهدر بوليتانو فرصة خطرة للنيراتزوري لتسجيل الهدف الأول، حيث سدد كرة رأسية على يمين الحارس تير شتيجن في الدقيقة 64.

ودفع إرنستو فالفيردي بأول أوراقه في المباراة، حيث أشرك بأرتورو فيدال بدلا من البرازيلي آرثر ميلو، ثم مالكوم بدلا من عثمان ديمبلي

وافتتح البلوجرانا التسجيل في الدقيقة 83، عبر البديل البرازيلي مالكوم، في أول لمسة له في اللقاء، بتسديدة على يمين الحارس هاندانوفيتش، مستغلا تمريرة من مواطنه فيليب كوتينيو.

وتعادل أصحاب الأرض بأقدام الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بتسديدة قوية في وسط المرمى، بتمريرة من البديل مارتينيز، في الدقيقة 87.

واستمرت محاولات البلوجرانا، من أجل مضاعفة النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن بدون أي جدوى، ليحسم التعادل الإيجابي اللقاء.
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