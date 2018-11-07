مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

أشعل النجم الكبير مدحت صالح، الليلة السادسة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، والذي يحمل اسم الفنانة الراحلة "شادية".





وصعد "صالح" خشبة المسرح، على أنغام أغنية "برمي السلام"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، حيث قدم عددا من الأغاني التي تفاعلوا معها، ومنها: "زي ما هي حبها، قارئة الفنجان، ٣ سلامات، زي المليونيرات، تملي في قلبي، انا لو سكت، كوكب تاني، النور مكانة في القلوب، بحلم على قدي"، وسط تصفيق حار من الحضور.





يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفلا فنيا على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الإختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.



