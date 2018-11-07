التجديد النصفي .. الجمهوريون يعاودون تقدمهم خلال عمليات الفرز

عاود الجمهوريون تقدمهم في عمليات فرز صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية.





وأظهرت النتائج الأولية حتى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت نيويورك، حصول الجمهوريون على 32 مقعدا، مقابل 29 للديمقراطيين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، في حين لم تحصل أي أحزاب أخرى على أي مقاعد حتى الآن.



