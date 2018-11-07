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أخبار العالم

التجديد النصفي .. الجمهوريون يعاودون تقدمهم خلال عمليات الفرز

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
حسن محرم
عاود الجمهوريون تقدمهم في عمليات فرز صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت النتائج الأولية حتى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت نيويورك، حصول الجمهوريون على 32 مقعدا، مقابل 29 للديمقراطيين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، في حين لم تحصل أي أحزاب أخرى على أي مقاعد حتى الآن.

ويحتدم الصراع بين الجمهوريين الذين يريدون الحفاظ على الأغلبية في الكونجرس، لاستمرار تقديم الدعم اللازم للرئيس الحالي، دونالد ترامب، في حين يحاول الديمقراطيون الثأر في هذه الانتخابات، ضد شعبوية ترامب.
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التجديد النصفي .. الجمهوريون يعاودون تقدمهم خلال عمليات الفرز

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