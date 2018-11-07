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أخبار العالم

ترامب يتغزل في نفسه بعد انتصار الجمهوريين: أنا رائع وساحر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:44 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، تغريدة مثيرة للجدل على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشاد فيها بنفسه بعد انتصار الجمهوريين على الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي وحصولهم على أغلبية مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في التغريدة: "هناك فقط 5 دقائق على مدار الـ105 أعوام الماضية، تمكن رئيس من الحصول على أغلبية مجلس الشيوخ في انتخابات عامة، السيد ترامب ساحر.. إنه رائع للغاية، ومن حظ الجمهوريين أن لديهم واحد مثله".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "أعرب عن ارتياحي الشديد لانتصارهم، كل هذا فضل روعة وسحر ترامب، رغم أن جميع وسائل الإعلام ضده وتحاربه كل يوم".

وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونجرس.

في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".
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