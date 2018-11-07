سول: محادثات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونج يانج مستمرة رغم تأجيلها

أعرب مسئولون كوريون جنوبيون، اليوم الأربعاء، عن تفاؤلهم إزاء محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على الرغم من تأجيلها، بعد أن كان مقررا إجراؤها الأسبوع الجاري.



ونقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي في سول أنه تم إبلاغه في وقت مبكر بالقرار.. مضيفا أنه على ما يبدو أن التأجيل جاء لمحاولة إيجاد تنسيق وثيق بين الحلفاء حول القضية النووية الكورية الشمالية.



من جانبه، قال المتحدث باسم القصر الرئاسي الكوري الجنوبي كيم إيوي كيوم، في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن المحادثات الكورية الشمالية- الأمريكية قد تم إلغاؤها أو أن الحوار قد فقد زخمه".



وأضاف أن ثمة قنوات متنوعة للاتصال بين الحلفاء، بما في ذلك إجراء محادثات تليفونية بين المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون ونظيره الكوري الجنوبي لي دو هون.



وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع كيم يونج تشول كبير مساعدي زعيم كوريا الشمالية ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم هناك، غدا الخميس.



