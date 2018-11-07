التأديبية العليا تعاقب مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة أسيوط لسبه الموظفين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، بعقوبة اللوم وذلك لاتهامه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي من خلال التلفظ بألفاظ غير لائقة، وسبه للعاملين والموظفين تحت رئاسته بأبشع الألفاظ التي تخدش حياءهم وتؤذي مسامعهم، وقذفهم بألفاظ من شأنها تحقيرهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.



وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال برغم أنه يشغل منصب مدير إدارة إلا أنه لم يراع أمانة منصبه، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكًا لا يتفق مع واجبات الاحترام والأخلاق، من خلال قيامه بالتشاجر مع زملائه الموظفين والعاملين بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، ووقوفه أمام الجميع، وسبهم بأبشع الألفاظ والتي تحط من شأنهم وتحقرهم، وتقلل من قيمتهم، وسبهم بألفاظ تسيء الى آبائهم، وشهد بذلك الشهود، كما ثبت ذلك يقينًا لدى المحكمة من خلال بلاغ الإدارة القانونية لجهاز مدينة أسيوط والذي اتهمه بإعوجاج سلوكه وتلفظه بأبشع الألفاظ والتى تخدش حياء العاملين.



وأضافت المحكمة أنها تضع نصب عينيها أن توقع الجزاء المناسب على المحال مدير الإدارة، ولكن على حسب العقد المبرم بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية والذي نص على الجزاءات التي يجوز توقيعها على المحال لا تتعدى عقوبة اللوم والتنبيه، لذا اكتفت المحكمة بتوقيع عقوبة اللوم على المحال.

