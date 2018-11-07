جاتوزو يعلن قائمة ميلان لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق إيه سي ميلان الإيطالي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في بطولة الدوري الأوروبي.



وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي يعاني من إصابة في الفخذ، تعرض لها خلال مواجهة أودينيزي، الأحد الماضي، في بطولة الدوري.



وجاءت قائمة ميلان كالتالي:



"دونا روما، بيبي رينا، أباتي، لاكسالات، موساكيو، رودريجيز، رومانيولي، زاباتا، باكايوكو، بيرتولاتشي، كيسي، ماوري، مونتوليفو، بوريني، تشالهان أوغلو، كوتروني، خاليلوفيتش، سوسو".

