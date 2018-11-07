محمود فيصل: منظمو منتدى الشباب تفوقوا على أنفسهم

قال محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشباب الذين شاركوا في منتدى شباب العالم العام الماضي، ولم يستطيعوا حضور منتدى 2018؛ شعروا بحزن شديد.



وتابع فيصل خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير » على قناة صدى البلد « منظمو منتدى شباب العالم تفوقوا على أنفسهم خلال النسخة الثانية، وأضافوا فكرة مسرح شباب العالم، فضلا عن ورشة عمل خاصة بذوي الاحتياجات».



وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن منتدى شرم الشيخ شهد امتزاجا ثقافيا بين شباب العالم.