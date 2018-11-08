جورج وسوف يصل القاهرة استعدادا لحفل ساقية الصاوي.. غدا

أعلن الحساب الرسمي لساقية الصاوي، وصول سلطان الطرب العربي جورج وسوف إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لحفله الغنائي غدًا الجمعة 9 نوفمبر في ساقية الصاوي الجديدة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.



وكانت لأعلنت الساقية عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل، والتى تتراوح بين 350 جنيها، وجاءت الفئة الثانية بملبغ 400 جنيه، وتباينت الأسعار بين 450، 500، 550، 600، 700، 800، 900 وصولا إلى 1000 جنيه للفة الأولى.



يذكر أن ساقية عبد المنعم الصاوي افتتحت أحدث فروعها بمدينة البروج في الشروق، الخميس 11 أكتوبر، وأحيى حفل الافتتاح الموسيقار عمر خيرت بمشاركة ضيف شرف الحفل العازف العالمي رمزي يسي.