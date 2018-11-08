ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جورج وسوف يصل القاهرة استعدادا لحفل ساقية الصاوي.. غدا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن الحساب الرسمي لساقية الصاوي، وصول سلطان الطرب العربي جورج وسوف إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لحفله الغنائي غدًا الجمعة 9 نوفمبر في ساقية الصاوي الجديدة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت لأعلنت الساقية عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل، والتى تتراوح بين 350 جنيها، وجاءت الفئة الثانية بملبغ 400 جنيه، وتباينت الأسعار بين 450، 500، 550، 600، 700، 800، 900 وصولا إلى 1000 جنيه للفة الأولى.

يذكر أن ساقية عبد المنعم الصاوي افتتحت أحدث فروعها بمدينة البروج في الشروق، الخميس 11 أكتوبر، وأحيى حفل الافتتاح الموسيقار عمر خيرت بمشاركة ضيف شرف الحفل العازف العالمي رمزي يسي.
جورج وسوف يصل القاهرة استعدادا لحفل ساقية الصاوي.. غدا
جورج وسوف يصل القاهرة استعدادا لحفل ساقية الصاوي.. غدا
جورج وسوف يصل القاهرة استعدادا لحفل ساقية الصاوي.. غدا
loading...

ترشيحاتنا

مستشار المفتي يوضح سبب تحريم زواج الأشقاء من الرضاعة

جمعية الإنقاذ البحري ترسل مركبا لإنقاذ لنش سياحي تعرض للغرق

مستشار المفتى يوضح كيفية التخلص من المصاحف الممزقة

برلماني: نطرح على وزير التعليم مقترح إدخال مادة المشروعات للابتدائية

خطة شاملة لتطوير منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

قرارات حاسمة لإدارة الإسماعيلي بعد الخسارة من وادي دجلة

أمريكا: مستعدون لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بشروط

احترس هذه العادات اليومية تصيبك بالبواسير

جوارديولا: كان على رحيم أن يخبر الحكم بعدم صحة ركلة الجزاء

الصين تطلق سيارات ذاتية القيادة للعمل بالشوارع والأجرة مجانا

شاهد.. اشتباك بين ترامب وأحد المراسلين داخل البيت الأبيض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

فيديو

الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو
تعرف على مناطق الكثافات المرورية بالطرق والمحاور اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء
خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟