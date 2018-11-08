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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سائق محمد رمضان بتهمة القتل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:03 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
ندى حمودة - أحمد مهدي
تنظر اليوم محكمة جنح مركز إمبابة أولى جلسات محاكمة سائق الفنان محمد رمضان بتهمة القتل الخطأ لمواطن سوداني الجنسية والإصابة الخطأ لـ 3 آخرين مصري وتايلنديين في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

كان أحال المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة سائق زوجة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وأشارت التحقيقات التي باشرها اسلام شاكر مدير نيابة كرداسة ومركز إمبابة أنه أثناء سير سيارة هيونداي فيرنا تابعة لإحدى شركات التوصيل أعلى محور 26 يوليو قبل نفق فودافون باتجاه ميدان لبنان تقل 5 أشخاص سائق وآخر مصري وزوجته تايلندية وصديقهم تايلندي والخامس سوداني الجنسية متوجهين لاستلام السوداني عمل في أحد المطاعم انفجر الاطار الامامي الأيسر للسيارة، ما أدى الي اصطدامها بالرصيف ثم توقفها بعرض الطريق.

وأضافت التحقيقات أنه فور توقف السيارة بعرض الطريق قدمت سيارة كرايسلر سوداء اللون تستقلها زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها يقودها سائق زوجة الفنان فاصطدمت بالسيارة المتوقفة من الجانب الأيمن، ما أدى لإصابة 3 من مستقلي السيارة الهيونداي المصري وزوجته التايلندية والتايلندي الآخر بكدمات والتواءات وجروح طفيفة بينما أصيب صديقهم السوداني 41 سنة بخبطة شديدة بالرأس أدت الي دخوله في غيبوبة نتيجة إصابته بنزيف تم نقله الي المستشفى وفارق الحياة بعدها بساعة متأثرا بإصابته.

وأصيبت زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بكسور بالقدمين بينما تهشمت السيارة الهيونداي بالكامل وتهشمت مقدمة "كبوت" سيارة زوجة رمضان، وجهت النيابة للسائق المتهم عبد العزيز.ا 27 سنة تهمتي القتل الخطأ للمتوفي السوداني والإصابة الخطأ لـ 3 آخرين وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات وفور ورود التحريات حول الواقعة وسماع أقوال المصابين تمت احالة المتهم الي محكمة جنح كرداسة.
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