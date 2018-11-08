ضبط قائد سيارة المتسبب في وفاة طالب الأزهر

تمكن أمن القاهرة، من ضبط قائد سيارة إصطدم بأحد الطلبة مما أدى إلى وفاته، وفر هاربًا .



وأعلنت وزارة الداخلية ، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة بشأن كشف غموض وضبط قائد سيارة إصطدم بأحد الطلبة ويدعى "أسامة م.ص"- بجامعة الأزهر، نتج عنها إصابته بعدة أماكن متفرقة بالجسم أودت بحياته، ولاذ قائد السيارة بالفرار .



تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة ، تحديد السيارة المُتسببة فى الحادث والتى تحمل لوحات رقم (ق هـ 684) أجرة- ملك المدعو "حسين ص.ع" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "بموجب توكيل بيع" وأن السيارة بحيازة المدعو/ سيد خ. ع- 53 سنه، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ويعمل سائق وأنه وراء إرتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته السيارة بمحل الواقعة، فوجئ بعبور المتوفى الطريق، فإصطدم به مُحدثًا إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار خشية مساءلته قانونيًا.



تم بإرشاده ضبط السيارة وبها تلفيات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.