حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد أقسام ومراكز الشرطة في أسيوط.. صور

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن أسيوط لاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على جميع أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك خلال الفترة من 3/11/2018 حتى 7/11/2018.



كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المحتجزين بالمراكز والأقسام بنطاق المديرية، وكذا نزلاء سجن "أسيوط العمومى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وتم توجيه قافلة طبية إلى مديرية أمن بنى سويف تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على أهالى قرية بياض العرب بدائرة مركز شرطة بنى سويف وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وكذا تقديم جميع سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات الأمنية، واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".