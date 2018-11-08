محلل سعودي: الإخوان الإرهابية تتحالف مع قطر من أجل الفوضى الخلاقة.. فيديو

قال منيف الحربي المحلل السياسي السعودي، إن مشروع جماعة الإخوان الإرهابية يهدف إلى الفوضى الخلاقة لزعزعة الاستقرار والأمن بعد سقوط حكمهم فى مصر.





وأوضح "الحربي" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الجماعات الإرهابية بدأت بالعمل السرى وإيجاد الطرق الجيدة من خلال نشر أخبار مغلوطة فى الإعلام تجاه مصر و السعودية و الإمارات و البحرين.





وأضاف أن هناك تحالفا بين الإخوان والدوحة، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا فى العديد من العواصم الأوروبية .



