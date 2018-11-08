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رياضة

خالد القماش يقود أول تدريب لفريق المنيا بعد توليه المهمة..صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:15 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قاد خالد القماش المدير الفنى الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي المنيا ،تدريب الفريق اليوم استعدادا لمواجهة ديروط ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني .

وأشاد القماش بمستوي اللاعبين وقدرتهم علي الصعود للممتاز ،وخلال التمرين لعبوا تقسيمة ليتعرف المدير الفنى الجديد علي مستوي كل اللاعبين وتحديد الشكل الجديد الذي سيلعب به.

وتولي خالد القماش المهمة الفنية للمنيا خلفا لطارق السيد الذي قاد الفريق منذ بداية موسم الدوري الممتاز ب ولعب 9 مباريات وخسر مبارايتن وتعادل في ثلاثة وحقق الفوز في اربعة ليجمع 15 نقطة.

ويحتل فريق المنيا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الاولى "الصعيد" برصيد 15 نقطة بفارق اربعة نقاط عن المتصدر بني سويف.
خالد القماش يقود أول تدريب لفريق المنيا بعد توليه المهمة..صور
خالد القماش يقود أول تدريب لفريق المنيا بعد توليه المهمة..صور
خالد القماش يقود أول تدريب لفريق المنيا بعد توليه المهمة..صور
خالد القماش يقود أول تدريب لفريق المنيا بعد توليه المهمة..صور
خالد القماش يقود أول تدريب لفريق المنيا بعد توليه المهمة..صور
خالد القماش يقود أول تدريب لفريق المنيا بعد توليه المهمة..صور
خالد القماش يقود أول تدريب لفريق المنيا بعد توليه المهمة..صور
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