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فن

مؤتمر صحفى لـ سلطان الطرب جورج وسوف قبل حفله بساقية الصاوى غدا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
محمد نبيـل
انتهى المؤتمر الصحفى الخاص بسلطان الطرب، النجم جورج وسوف فى القاهرة قبل حفله المنتظر أن يقام غدا على مسرح ساقية الصاوى بالزمالك.

وتحدث جورج خلال المؤتمر القصير عن سعادته بالتواجد فى القاهرة فيما رفض الإدلاء بأى تصريحات خاصة للصحافة المصرية.

وأعلنت الساقية عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل، والتى تتراوح بين 350 جنيها، وجاءت الفئة الثانية بملبغ 400 جنيه، وتباينت الأسعار بين 450، 500، 550، 600، 700، 800، 900 وصولا إلى 1000 جنيه للفة الأولى.

يذكر أن ساقية عبد المنعم الصاوي افتتحت أحدث فروعها بمدينة البروج في الشروق، الخميس 11 أكتوبر، وأحيا حفل الافتتاح الموسيقار عمر خيرت بمشاركة ضيف شرف الحفل العازف العالمي رمزي يسي.

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