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أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:55 م
رويترز
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس، عقوبات على أوكرانيين اثنين وروسي وتسعة كيانات في أوكرانيا وروسيا لأسباب من بينها أعمال متعلقة بضم موسكو للقرم.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن أحد الكيانات المشمولة بالعقوبات، شركة ساذرن بروجيكت ذات المسؤولية المحدودة، ولها صلة ببنك روسيا ورجل الأعمال الروسي يوري كوفولتشوك.
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