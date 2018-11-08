ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

وائل جسار يصل القاهرة للمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس، الفنان وائل جسار، وذلك للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.

كان في استقبال وائل جسار، في مطار القاهرة فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، بعد وصوله على متن إحدى الرحلات المصرية.

ويحيى وائل جسار، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية باليوم التاسع من المهرجان غدا الجمعة، وتعد هذه المرة هى الأولى التى يشارك فيها جسار بالمهرجان، ويقدم خلال حفله مجموعة من أشهر أغانيه العاطفية والوطنية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش يسبقه فاصلا لنجوم الاوبرا المطربين رحاب مطاوع واحمد عفت على المسرح الكبير.

يشار إلى أن وائل جسار، تعاقد مؤخرا على تقديم حفلين بالقاهرة فى رأس السنة، وبعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية، يقيم حفلين غنائيين بمدينة بنكستون الأسترالية، الحفل الأول سيكون، 24 نوفمبر المقبل، والحفل الثاني فى 28 من نفس الشهر، بعدها يقوم بإحياء حفل آخر بالمغرب 3 ديسمبر المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

البرتقال المصري يغزو الصين.. صحيفة: مذاقه كان مفضلا لملوك الفراعنة.. المزارع تستعين بآلات فرنسية لإنتاج أفضل المحاصيل

محكمة تركية تقضي بحبس صحفي بتهمة إهانة أردوغان

نجم آراب أيدول: انطفأت نجوميتي بعد البرنامج.. فيديو وصور

أحمد السقا يوجه رسالة لجمهور الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي أبطال أفريقيا

يثني الحديد بأنفه ويحمل الأثقال بشعره.. حكاية شمشون الإمارات واستعداده لجر طائرة بوينج

جورج وسوف يعبر عن حبه لمصرعلى طريقته الخاصة

شاهد.. توفيق عكاشة يمزح على الهواء بطريقة عبد الفتاح القصري

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

خالد الجندي: جملة بسيطة تصل بالمسلم إلى درجة الشرك بالله..فيديو

الأمن يمنع مذبحة بين عائلتين ويضبط 14 متهما بحوزتهم 12 سلاحا ناريا و2000 طلقة..فيديو

هل الميت يعلم من يدعو له ويتصدق عنه ..أمين الفتوى يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

فيديو

إليسا تكشف سبب اختفائها بعد كليب إلي كل اللي بيحبوني
إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض
إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان
فيديوجراف.. أسوان من مدينة الذهب لعاصمة شباب أفريقيا 2019
توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟