وائل جسار يصل القاهرة للمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس، الفنان وائل جسار، وذلك للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.



كان في استقبال وائل جسار، في مطار القاهرة فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، بعد وصوله على متن إحدى الرحلات المصرية.



ويحيى وائل جسار، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية باليوم التاسع من المهرجان غدا الجمعة، وتعد هذه المرة هى الأولى التى يشارك فيها جسار بالمهرجان، ويقدم خلال حفله مجموعة من أشهر أغانيه العاطفية والوطنية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش يسبقه فاصلا لنجوم الاوبرا المطربين رحاب مطاوع واحمد عفت على المسرح الكبير.



يشار إلى أن وائل جسار، تعاقد مؤخرا على تقديم حفلين بالقاهرة فى رأس السنة، وبعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية، يقيم حفلين غنائيين بمدينة بنكستون الأسترالية، الحفل الأول سيكون، 24 نوفمبر المقبل، والحفل الثاني فى 28 من نفس الشهر، بعدها يقوم بإحياء حفل آخر بالمغرب 3 ديسمبر المقبل.