الذهب يهبط مع صعود الدولار وإبقاء المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الخميس مع صعود الدولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة وسط توقعات بأنه يتجه في مسار نحو المزيد من الزيادات في الفائدة.





وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان "سوق العمل تزداد قوة... والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية"، مبقيا على خططه لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا.





وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1223.23 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ أول نوفمبر عند 1219.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.





وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 3.60 دولار، أو 0.29 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1225.10 دولار للأوقية.





وقال مايكل كاجينو مدير المحفظة في بيرماننت بورتفوليو أوف فاندس "مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يقدم أي إشارة إلي أنهم يغيرون وتيرة زيادات الفائدة".





وكانت الأسواق المالية قد توقعت أن يبقي مجلس الاحتياطي سعر الاقراض القياسي مستقرا، ولم يظهر بيان المركزي الأمريكي تغيرا يذكر في توقعاته للاقتصاد منذ اجتماعه السابق في سبتمبر.





ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام ومن المتوقع أن يرفعها مجددا في ديسمبر .





والمعدن الأصفر منخفض أكثر من 10 في المئة عن مستواه المرتفع الذي سجله في أبريل مع تفضيل المستثمرين الدولار وسط تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.