الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 من شهر صفر لعام 1440 هجريًّا والموافق السابع من شهر نوفمبر الحالي لعام 2018 م.



وأوضحت « الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن استطلاع الهلال تم بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1440 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.



وأضافت أن يومَ أمس الخميس الموافق الثامن من شهر نوفمبر لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1440 هجريًّا، وأن اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر نوفمبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًّا، كما أن المولد النبوى الشريف الثلاثاء الموافق 12 من ربيع الأول، الموافق 20 نوفمبر الجارى.