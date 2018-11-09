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آمنة نصير: أشعر بالحسرة والمرارة بسبب عدم الاجتهاد في قضايا العصر.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:07 م
آمنة نصير
آمنة نصير
هاني حسين
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إننا نمتلك ميراث فقهي عظيم، وتتمثل عظمته في زمانه وقضاياه وعلمائه.

وأضافت آمنة نصير في حوارها مع برنامج " الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "الحياة كل يوم في شأن، وعلينا مواكبة الأحداث بصحيح الدين، وعندما كنت في مجلس جامعة الأزهر طرحت سؤالا:« هل نحن قادرون على أن نقتلع من جذورنا، وهل نحن قادرون على أن نأخذ من تراثنا وفقهائنا ما ينفع مع قضايا عصرنا ونضيف إليه من اجتهادات العلماء؟»".

وتابعت:" لابد من تواجد إجتهادات تتعلق بمستجدات العصر، وأشعر بالحسرة والمرارة بسبب عدم الاجتهاد في قضايا العصر"، مؤكدة أن العلماء هم ورثة الأنبياء في الإضافة للبشرية".
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