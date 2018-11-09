آسر ياسين ينشر صورة جديدة مع عائلته

نشر النجم آسر ياسين صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" مع عائلته.



وعلق ياسين على الصورة قائلا: "يوم جميل مع العائلة"، حيث نالت إعجاب متابعيه، ومحبيه على الموقع.



يذكر أن آسر ياسين شارك مؤخرا بفيلم تراب الماس من إخراج الفيلم مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، تمثيل عزت العلايلي، ومنة شلبي وبيومي فؤاد.

