أحمد زاهر يحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز.. وحشتنا يا ساحر

أحيا الفنان احمد زاهر، ذكرى وفاة الفنان محمود عبدالعزيز "الساحر"، وطلب من جمهوره الدعاء له، وذلك عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".



نشر زاهر" صورة للساحر وعلق عليها قائلًا: "ربنا يرحمك يا استاذي ويغفر لك ويحسن اليك وحشتنا قوى بس متعزش على اللى خلقك فنان عظيم وإنسان رائع بمعنى الكلمة واب عظيم مش بس لاولادك لينا كلنا ربنا يرحمك ياحبيبي وحشتنا ياساحر، الفاتحة".



يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد زاهر، كان مشاركته ضيف شرف في مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال في سباق دراما رمضان هذا العام، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الظهور الاستثنائي الذي نال إعجاب الجمهور.