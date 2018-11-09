ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد زاهر يحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز.. وحشتنا يا ساحر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:30 م
احمد زاهر يحيي ذكرى
احمد زاهر يحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز.. وحشتنا ياساحر
محمد بدران
أحيا الفنان احمد زاهر، ذكرى وفاة الفنان محمود عبدالعزيز "الساحر"، وطلب من جمهوره الدعاء له، وذلك عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".

نشر زاهر" صورة للساحر وعلق عليها قائلًا: "ربنا يرحمك يا استاذي ويغفر لك ويحسن اليك وحشتنا قوى بس متعزش على اللى خلقك فنان عظيم وإنسان رائع بمعنى الكلمة واب عظيم مش بس لاولادك لينا كلنا ربنا يرحمك ياحبيبي وحشتنا ياساحر، الفاتحة".

يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد زاهر، كان مشاركته ضيف شرف في مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال في سباق دراما رمضان هذا العام، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الظهور الاستثنائي الذي نال إعجاب الجمهور.
أحمد زاهر يحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز.. وحشتنا يا ساحر
loading...

ترشيحاتنا

دونجا وحفني وجمعة يزينون قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للترجي أمام الأهلي

ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

قتلى وجرحى إثر انفجار بقاعدة عسكرية في تركيا .. فيديو

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي برادس

أمنية تمناها الرئيس الراحل السادات قبل وفاته.. فماذا كانت؟

آمنة نصير: كيف يأمرنا الله بغض البصر ويطالب المرأة بارتداء النقاب.. فيديو

وزير الزراعة: زيادة سعر طن التمر من 400 دولار إلى ألف دولار للتصدير

اعتقال مسئولة دنماركية وشبهات حول علاقتها بقطر

بهذه الطريقة شجعت جماهير الزمالك الأهلي في نهائي أفريقيا.. أنا وابن عمي على الغريب

أسرار أخت الشحرورة.. سعاد فغالي رفضت التمثيل بسببها.. وكل أزواج صباح كانوا يكرهونها.. صور نادرة

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور في دورته الـ4.. صور

لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار.. صور

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

فيديو

الترجي يتقدم بهدف على الأهلي في نهاية الشوط الأول بنهائي أفريقيا .. فيديو وصور
الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو
نادية الإيزيدية: سأحارب داعش وأساعد ضحايا التعذيب.. فيديو
رئيس جامعة كفر الشيخ في حوار لـ صدى البلد: هدفنا الاهتمام بعلوم المستقبل وتحويل المعارف إلى منتجات.. والمصانع التعليمية تؤهل طلابنا لسوق العمل.. وتصنيع الالكترونيات النانوية قريبا.. فيديو وصور
عراقية بـ The Voice kids تكشف سبب اختيارها لـ تامر حسني..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟