الترجي يتقدم بهدف على الأهلي في نهاية الشوط الأول بنهائي أفريقيا .. فيديو وصور



وفي الدقيقة 15 سقط طه ياسين خينسي في منقطة جزاء الأهلي مطالبًا بركلة جزاء إلا أن الحكم الإثيوبي تيسميبا رفض إطلاق صافرته.



وفي الدقيقة 18 احتسب الحكم الإثيوبي خطأ لصالح أيمن أشرف على أحد لاعبي الترجي التونسي وهذا ما أثار غضب الجماهير التونسية في أرض الملعب.



وتعرض إسلام محارب 23 إلى إصابة بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي الترجي التونسي واضطر الجهاز الطبي الدخول لإسعاف اللاعب على الفور.



وتراجع النادي الأهلي في الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الأول وهو ما أتاح الكرة إلى لاعبي الترجي الرياضي التونسي.



واشتبك وليد سليمان مع نجم الترجي كوليبالي بالدقيقة 26 ولكن تدخل الحكم ومنح الثنائي بطاقة صفراء لكل منهما.



ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح الترجي التونسي بالدقيقة 33 من عمر المباراة بعد مطالبة طه ياسين خنيسي بالحصول على ركلة جزاء بعد خطأ من جانب سعد سمير.



واحستب الحكم خطأ لصالح مروان محسن بالدقيقة 38 وذلك بعد كرة خطيرة مشتبك فيها مع أحد لاعبي الترجي التونسي.



وسيطر الهدوء على باقي فعاليات الشوط الأول، حتى احتسب الحكم الإثيوبي دقيقتين وقت بدل ضائع، وسجل خلالها سعد بقير الهدف الأول للترجي.



ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى ومحمد هاني

خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية وإسلام محارب وميدو جابر

الهجوم : وليد سليمان ومروان محسن



بينما جاء تشكيل الترجي يضم كلًا من بن شريفية - اليعقوبي -خليل شمام -سامح الدربالي - ايمن بن محمد - كوليبالي - الشعلالي -سعد بقير - انيس البدري - يوسف البلايلي - طه ياسين الخنيسي.

يجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في استاد الجيش ببرج العرب.

نجح فريق الترجي الرياضي التونسي في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بالأهلي متقدمًا بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي تقام باستاد رادس في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا.بدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالضغط على دفاعات الفريق التونسي وسط أهازيج الجماهير التونسية.ورد الترجي سريعًا عن طريق هجمة مرتدة إلا أن سعد سمير تمكن من السيطرة عليها في الدقيقة 2 من عمر المباراة.وفي الدقيقة 3 تعرض وليد سليمان إلى ضربة قوية من جانب أحد لاعبي فريق الترجي التونسي وهو ما استدعى دخول الطاقم الطبي الأحمر.وواصل النادي الأهلي سيطرته على الكرة وحرمان الفريق التونسي منها خلال الـ5 دقائق الأولى من عمر المباراة.وبدأ الترجي التونسي أولى هجماته على الأهلي بالدقيقة 11 وذلك عن طريق تسديدة من غيلان الشعلالي إلا أنها سهلة في يد الحارس محمد الشناوي، وبعدها بدقيقة سدد يعقوبي كرة فوق مرمى محمد الشناوي.وفي هجمة مرتدة شكل طه ياسين خنيسي خطرا كبيرا على دفاع الفريق الأحمر إلا أنها لم تشكل خطورة على الفريق الأحمر.