فحص 115 مشتبها بهم وضبط 464 مخالفة مرورية في البحر الأحمر

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة مكبرة لضبط المخالفات وفحص المشتبه بهم، وضبط الهاربين من الأحكام القضائية.



وقال بيان أمني للمديرية ، إن الحملة التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن فحص 115 مشتبها بهم، والكشف الجنائي والسياسي عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإيجابي منهم.



كما تمكنت الحملة من ضبط 464 مخالفة مرورية، تم التصالح في 120 مخالفة منها، وكذلك ضبط 13 مخالفة بدون رخصة قيادة، و4 مخالفات بدون رخصة تسيير، ومخالفة لتعاطي المخدرات أثناء القيادة، و170 حالة انتظار خاطئ، و30 مخالفة متنوعة، و15 دراجة بخارية بدون ترخيص، و106 حالات تجاوز للسرعة، وسيارة بدون ترخيص.