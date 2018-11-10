إطلالة جذابة لـ أمينة خليل فى Cartier Mirage.. صور

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال حضورها حفل "Cartier Mirage"، بمدينة دبي الإماراتية.



وأطلت أمينة خلال الحفل بفستان أنيق من توقيع مصممة الأزياء المعروفة مرمر حليم، حيث ارتدت فستانا رماديا لامعا طويلا ذا أكمام طويلة، وتميز التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها وبحزام عريض حول منطقة الخصر، ونسقت معه صندلا راقيا ذا كعب عالٍ.



وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الجذابة وبحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفضي، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت لها خبيرة التجميل ثريا شوقى مكياجا هادئا زاد من جمال ملامحها.