كلاسيكو ألمانيا.. بروسيا دورتموند يتحدى بايرن ميونخ في مواجهة نارية

يستضيف فريق بروسيا دورتموند، غريمه التقليدي بايرن ميونخ، اليوم، السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".



ويدخل بروسيا دورتموند المباراة، لتحقيق الفوز على بايرن ميونخ، وخطف النقاط الثلاث، ليغرد منفردًا بصدارة الدوري الألماني.



بينما يدخل بايرن ميونخ، لاستعادة الثقة مرة أخرى، بعد النتائج السلبية الذي يحققها في البوندسليجا، كما أنه يسعى للفوز بقوة على بروسيا دورتموند من أجل تقريب فارق النقاط بينهما، حيث إنه إذا فاز في هذا اللقاء سيكون الفارق بينهما نقطة واحدة.



وأكد نادي بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه سيفتقد جهود نجمه الهولندي آريين روبن، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.



ولعب دورتموند 10 مباريات حتى الآن في بطولة الدوري الألماني، حقق خلالهما الفوز في 7 مباريات بينما تعادل في 3.



بينما خاض الفريق البافاري 10 مباريات أيضًا، حقق الفوز في 6 مباريات بينما خير مباراتان وتعادل مثلهما.



ويتصدر البوروسيون جدول ترتيب فرق الدوري الألماني برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ الذي يحتل المركز الثالث بالبوندسليجا برصيد 20 نقطة.