أتليتكو مدريد يواجه أتليتك بيلباو بالدوري الإسباني .. اليوم

يستضيف أتلتيكو مدريد، فريق أتلتيك بيلباو ، اليوم السبت، فى المباراة التي يحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو ، فى إطار مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.



ويدخل اتلتيكو مدريد المباراة باحثا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط ، بالرغم كم الإصابات التى لحقت بالفريق على رأسها المدافع الأوروجوياني دييجو جودين التي مازالت تطارده الشكوك حول لحاقه بالمباراة .



ويدخل أتليتك بلباو المباراة وفى رصيده 10 نقاط يقبع بها فى المركز السابع عشر من جدول ترتيب المسابقة ، بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 20 نقطة .



