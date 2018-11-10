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رياضة

أتليتكو مدريد يواجه أتليتك بيلباو بالدوري الإسباني .. اليوم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:57 ص
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
محمد رشاد
يستضيف أتلتيكو مدريد، فريق أتلتيك بيلباو ، اليوم السبت، فى المباراة التي يحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو ، فى إطار مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ويدخل اتلتيكو مدريد المباراة باحثا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط ، بالرغم كم الإصابات التى لحقت بالفريق على رأسها المدافع الأوروجوياني دييجو جودين التي مازالت تطارده الشكوك حول لحاقه بالمباراة .

ويدخل أتليتك بلباو المباراة وفى رصيده 10 نقاط يقبع بها فى المركز السابع عشر من جدول ترتيب المسابقة ، بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 20 نقطة .

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