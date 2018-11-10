محمد رشاد يوجه رسالة لوالدته على الانستجرام

نشر المطرب محمد رشاد، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بوالدته.



ووجه "رشاد" رسالة لوالدته، حيث علق على الصورة قائلًا: "عمري وحياتي ودعوتك ليا بالدنيا وما فيها.. ربنا يحميكي ويحفظك ويحفظ أمهات الناس كلها".



وطرح المطرب الشاب محمد رشاد، نجم برنامج المواهب "أرب أيدل" أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "إحساسي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



"أحساسي" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوي ومن توزيع عمر إسماعيل.



وكان محمد رشاد قد ألغى حفل زفافه على مذيعة الراديو مي حلمي قبل الحفل بساعات قليلة بعد نشوب خلاف بينهما، حيث أكد البعض أنهما سيعودان إلى بعضهما ولكن بدون حفل زفاف كبير كما كان مخططًا.