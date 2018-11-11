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أخبار البلد

غدا.. طقس معتدل على أنحاء الجمهورية.. والقاهرة تسجل 25 درجة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا "الاثنين"، سيكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدلاعلى باقي الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات الجمهورية، (القاهرة 25/16، الإسكندرية 24/14، بورسعيد 24/21، رفح 22/14، طابا 24/19، كاترين 19/9، شرم الشيخ 29/21، المنيا 25/14، الأقصر 27/15، الوادي الجديد 27/12، حلايب 26/23).
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