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مجلس الوزراء: الحكومة تقف ضد كل العمليات الاحتكارية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أكد خلال أجتماع اليوم أن الحكومة تقف وراء جهاز حماية المنافسة، والذي يقوم علي مكافحة المنافسات الاحتكارية، مضيفا أن أي ممارسة احتكارية سيتم التعامل معها بمنتهى القوة.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية علي فضائية اكسترا نيوز، أن الجهاز يعمل كآلية للإنذار المبكر عن أي أعمال احتكارية، أو ظهور أي بوادر لنقص سلعة أو منتج زراعي نتيجة لعدة عوامل: الجوية ونقص الرقعة الزراعية، مؤكدا أن اللجنة المنعقدة سوف تدرس العوامل الخاصة بنقص بعض المنتجات من خلال متابعة خريطة مصر الزراعية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلي أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة مسئول عن تحديث خريطة مصر الزراعية وعرضها علي مجلس الوزراء خلال 3 أسابيع، حتي تستطيع اللجنة متابعة الأزمات الزراعية ومتابعة عمليات الاحتكار.
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