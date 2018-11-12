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اقتصاد

مياه الإسكندرية تشارك في حملة 100 مليون صحة بالكشف على موظفيها

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
انطلقت حملة (100 مليون صحة) بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، للكشف على الموظفين، وأيضًا الجمهور، من منطلق حرص المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على تفعيل دور المشاركة المجتمعية مع الجمهور .

يأتي ذلك وفقًا للمبادرة، التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وانطلقت الحملة بالتعاون بين وزارتى الصحة والإسكان؛ وذلك اعتبارًا من الأربعاء 1 نوفمبر 2018 وتستهدف الحملة الكشف على العاملين بالمحطات،  والفروع التجارية بالشركة، وأيضًا الجمهور المتعامل مع الفروع التجارية. 

وقال المهندس أحمد جابر، إن الحملة تقوم بالكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، وتنظيم ندوات للتوعية بالمرض وأسبابه وطرق علاجه، وقد تم إجراء المسح الطبي على حوالي ٢٥٠٠ من العاملين والمواطنين بفروع محرم بك، والبلد، والرمل، والنزهة، ومركز التدريب بالشركة ومحطة النزهة، ومحطة المعمورة، وسوف يتم خلال هذا الشهر استكمال الكشف بباقي فروع الشركة ومحطاتها؛ وذلك طبقًا للجدول الموضوع مع وزارة الصحة، وقد تم إبلاغ الحالات المصابة بخطوات استكمال باقى التحاليل والأشعات المطلوبة لصرف العلاج من منافذ وزارة الصحة بالمجان وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

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