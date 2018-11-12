4500 قافلة دعوية لمحاربة الفكر المتطرف بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم تنظيم 4500 قافلة دعوية بمدارس المحافظة ومراكز الشباب حتى الآن، لمحاربة الفكر المتطرف وتحصين الشباب وتلاميذ المدارس من هذه الأفكار التى تستهدف عقول ابنائنا.



وأضاف أبو السعود خلال كلمته باحتفالية مديرية اوقاف القليوبية بالمولد النبوي أنه تم إقامة 15 ملتقى فكرى بغرض الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة إلى جانب 150 مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن الكريم إلى جانب وضع خطة شهرية لقضايا المرأة والتى تقوم على محورين أساسيين هما التعليم والتواصل الاجتماعى.



وأشار الى أنه تم أيضا إقامة 3600 ندوة تدور حول موضوعات تنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية وإقامة 115 ندوة عن المشاركة الفعالة من جانب المديرية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي وإقامة 325 فصلا لمحو الأمية على مستوى المحافظة



وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها لتدريب 600 من الأئمة على نظام تكنولوجيا المعلومات وأخيرا مساهمة المديرية بقوافل توعوية لترشيد المياه وتنظم زيارات ميدانية لمحطات مياه الشرب بالمحافظة وتنظيم 350 ندوة لرفع وعي المواطنين بعدم حرق المخلفات و250 قافلة للتوعية بمرض الحمى القلاعية.