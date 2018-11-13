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فن

أحدث ظهور لـ حلا شيحا مع شقيقاتها.. صورة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
نورا نبيل
نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الخاص بموقع الفيديو والصور "إنستجرام"، صورة تجمعها بشقيقاتها الثلاثة حلا ومايا ورشا.

وعلقت "هنا" عليها قائلة: "إخواتي هن طاقة الحياة"، حيث نالت الصورة إعجاب الآلاف، وإعجاب بعض الفنانين منهم درة ودنيا سمير غانم.

هنا نشرت أيضًا صورة تجمعها بوالدها وأخرى تجمعها بوالدتها، مؤكدة أن عائلتها أهم شيء في حياتها.

وكانت هنا شيحة تزوجت من الممثل أحمد فلوكس منذ أسابيع وأثارت هذه الزيجة جدلا كبيرا.
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