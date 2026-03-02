محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا لمناقشة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في إطار متابعة انتظام العمل بالوحدات المحلية وتسريع معدلات الإنجاز.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف المدن، ونسب الفحص والبت في الطلبات، إلى جانب حصر المعوقات التي قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات، تمهيدًا لدراستها مع الجهات المعنية ووضع الحلول المناسبة لتذليلها.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن ملف التصالح يحظى بأولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة في أسرع وقت، والمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لضمان تطبيق أحكام القانون وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة سفاجا، ورؤساء حي شمال وجنوب، وممثلي ومسؤولي ملف التصالح بالوحدات المحلية لمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير.