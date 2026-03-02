قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا لمناقشة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في إطار متابعة انتظام العمل بالوحدات المحلية وتسريع معدلات الإنجاز.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف المدن، ونسب الفحص والبت في الطلبات، إلى جانب حصر المعوقات التي قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات، تمهيدًا لدراستها مع الجهات المعنية ووضع الحلول المناسبة لتذليلها.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن ملف التصالح يحظى بأولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة في أسرع وقت، والمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لضمان تطبيق أحكام القانون وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة سفاجا، ورؤساء حي شمال وجنوب، وممثلي ومسؤولي ملف التصالح بالوحدات المحلية لمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

محافظ الشرقية

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

