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حوادث

تحرير 564 مخالفة مرافق وإشغالات وقضايا تموينية بشوارع طنطا والمحلة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد على
نجحت مديرية أمن الغربية اليوم فى تحرير 564 مخالفة مرافق وإشغالات وقضايا تموينية بشوارع طنطا والمحلة لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى شوارع وميادين المحافظة.

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقى إخطارا يفيد بنتائج الحملات الأمنية، التى أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية "حرر (62) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة حرر (185) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و(272) محضر حالة رفع اشغال بالطريق العام و(84) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة و(20) ازالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و(70) غرامه فورية و(6) عربات يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين و(121) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام".

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.
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