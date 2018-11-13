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اقتصاد

وزير البترول: مصر تولى أهمية للتعاون مع السعودية فى قطاع التعدين

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
مصطفى خلاف - مايكل عياد
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عدة لقاءات ومباحثات ثنائية على هامش مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2018)، مع كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، وقيادات عدد من شركات البترول العالمية المشاركة في المؤتمر.

بحث الملا مع نظيره السعودى عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتطورات أسواق البترول العالمية وأسعار الخام، حيث تم التأكيد على الاستمرار في دعم جهود ومبادرات التعاون بين دول أوبك وخارج أوبك، لتحقيق استقرار الأسواق والتوازن بين العرض والطلب بما ينعكس ايجابًا على جميع أطراف الصناعة البترولية.

وأشار الملا إلى أن اللقاء ناقش كذلك تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، مؤكدًا أهمية العمل على نقل وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في أنشطة البحث والاستكشاف والتعدين، خاصة وأن مصر تستعد لطرح أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف الملا، أن مصر تولى أهمية للتعاون مع السعودية في مجال التعدين الذي تقوم مصر حاليًا بالعمل على تطوير إستراتيجيات العمل فيه لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في استغلال وتصنيع الثروات التعدينية، لافتًا الى أنه بحث مع نظيره السعودى ترتيبات عقد المؤتمر العربى الخامس عشر للثروة المعدنية الذى تستضيفه القاهرة أواخر الشهر الحالي.

واستعرض الوزيران مجالات التعاون القائمة بين البلدين في مجال البترول وخاصة مشروع سوميد لنقل وتداول الخام في منطقتي السخنة وسيدى كرير، والذى يشهد حاليًا توسعات إستراتيجية لزيادة قدرته على استقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية في إطار خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

كما التقى الملا الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة البترول والغاز المصرية في ضوء اهتمام الجانب الإماراتى بمصر كوجهة استثمارية مهمة في هذا المجال، كما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في مختلف مجالات الصناعة البترولية كأحد أهم العوامل التي تسهم في تقوية التعاون المصرى الاماراتى والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتاحة لدى الجانبان.

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