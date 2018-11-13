جيمس بوند مع الجميلة والوحش بصوت نجوم الأوبرا في مسرح الجمهورية

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف الدكتورة ايمان مصطفى حفلي "جالا" من اخراج هشام الطلي بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتين وذلك يومي الخميس والجمعة ١٥ و١٦ نوفمبر بمسرح الجمهورية .
يتضمن برنامج الحفلين مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية منها ( قطط ، صوت الموسيقى، الجميلة والوحش والبؤساء ) بالإضافة إلى باقة من أجمل أغاني الأفلام العالمية منها (جيمس بوند ، تيتانيك ،أنستازيا، مولان روج ، الأب الروحى ، قصة حب والجمال النائم ).
ويقوم بالغناء نجوم فرقة اوبرا القاهرة وهم (ايمان مصطفي، رضا الوكيل ، مصطفى محمد، رشا طلعت، جولي فيظي، وليد كريم، عماد عادل، أمينة خيرت، جيهان فايد ، إلهامى أمين ،عزت غانم ، نسرين رشدي، تامر توفيق، نورستا الميرغنى ، أسامة علي ، برهان الدين فاروق ، مروة حسن وأسامة جمال).
يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض أوبرالية ضخمة على أكبر مسارح العالم و نحجت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الاوبرالي باعتباره احد ارقي اشكال الفنون.