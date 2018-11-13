SAMSUNG تعلن سعر أول هاتف ذكي قابل للطي بـ 32 ألف جنيه

كشفت شركة SAMSUNG الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم، عن سعر أول هاتف ذكي خاص بها قابل للطي مقابل سعر مرتفع يبلغ 1770 دولارا أمريكيا، ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.



ويحمل الهاتف الأسطوري شاشتي عرض، الأولى بقياس 7.3 بوصة، والخارجية قياس 4.58 بوصة، كما سيكون الهاتف الأول الذى يعمل بتقنية الاتصال 5G.



كانت "سامسونج" أعلنت عن هاتفها فى مؤتمر ضخم يوم 8 نوفمبر فى مدينة "سان فرانسيسكو"، ومن المفترض طرحه فى الربع الأول من عام 2019.



يمكن طي الهاتف، مع شاشة تُعرَف باسم شاشة انفينيتي فليكس، إلى قرص أو تثبيته لجعله أصغر حجمًا ومناسبًا للاستخدام كجهاز هاتف.

