الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد في تموين القليوبية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أصحاب مخابز بمركز طوخ بمحافظ القليوبية بالاشتراك مع أحد البدالين التموينيين تخصص في صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم.



أكدت الهيئة أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق بما يعادل 20 ألف رغيف يوميًا، على مدار ثلاثة أشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر، بالإضافة إلى صرف فارق الدعم من وزارة التموين على خلاف الحقيقة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات،وأمرت بضبط وإحضار أطراف أخرى.



جاء ذلك فى البيان الذى أصدرته هيئة الرقابة الإدارية اليوم، وأعلنت عن تحقيق عائد مادي يقدر بقيمة 34 مليون جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة.