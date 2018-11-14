الري: تنفيذ أعمال الخطه الاستثمارية للسد العالي وخزان أسوان.. صور

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا موجزا بشأن انجازات الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال الأشهر الأربعة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر والتي تؤكد على جهود الدولة في مجال حماية السد العالي والحفاظ على سلامته وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة والاهتمام الكبير برمز الصداقة بين مصر وروسيا فضلا عن إعطاء المزيد من الاهتمام بمتحف النيل الذى يعد ذاكرة وتحفة فنية تحمل تاريخ نهر النيل بين جنباتها.





من جانبه، أوضح المهندس حسين جلال رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان بأن الإنجازات شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه وتتضمن استكمال منظومة التأمين الفني للسد العالي وخزان أسوان ورفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالي وتدعيم وتهذيب المنطقة الصخرية أعلي ممرات التفتيش بالكتف الغربي للسد العالي وتوسيع خور وقناة مفيض توشكي وتدعيم وتعلية الجسر الترابي بفم قناة مفيض توشكي.





كما تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال إستكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان ومعالجة الأطماء بالبحيرة، وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.





وشملت الانجازات أعمال الصيانات اللازمة بتكلفة حوالي 1.6 مليون جنيه لزوم صيانة وسائل الري والصرف وترميم المباني والمنشآت والمرافق والشبكات والآلات ومعدات الطوارئ وصيانة وسائل النقل الخاصة بالعاملين وصيانة كاميرات مراقبة السد العالي والكشف عن المفرقعات والحاسبات الآلكترونيه والصيانات الخاصة بمتحف النيل بأسوان.





وفي سياق متصل أفاد رئيس الهيئة بأن متحف النيل بأسوان شهد خلال الأربعة أشهر الماضية تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات التي شملت زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيه والرى للمتحف وتفقد آخر المستجدات ومجريات الأمور وتقدم سير العمل بالمتحف وأنشطته المختلفة فضلا عن قيام متحف النيل برصد ظاهرة اطول خسوف للقمر هذا القرن.





واستقبل المتحف أيضا وفدا من متدربى الدورة التدريبية الحادية والعشرين فى مجال هيدروليكا أحواض الأنهار من دول الأشقاء الأفارقة من "جنوب السودان وتنزانيا وروندا والكونغو وكينيا"، كما استقبل المتحف مجموعة كبيرة من الطلبه الأمريكيين من أصول مصرية وعربية وجنسيات مختلفة خلال الفترة الماضية وكذلك عـقـد ورشـة الـعـمـل لـحـزب مـسـتـقـبـل وطـن أمـانـه مـحـافظة أسوان لذوى الإعاقه لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون 10 للأشخاص ذوى الإعاقة تحت عنوان "كلنا نعمل من أجل مصر" فضلا عن عقد ندوة بعنوان "معا لنبنى مستقبل وطن".



