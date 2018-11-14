بورسعيد تستقبل وفد اتحاد اليد لبحث ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط

يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفدا من اتحاد كرة اليد لبحث ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط مواليد 2002، التي تقام في بورسعيد خلال الفترة من 14 إلى 24 فبراير من العام المقبل.





ويتكون وفد اتحاد اليد من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعبده عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة والمنسق العام للبطولة، وإيهاب العزب مدير الاتحاد، وتشهد الجلسة مناقشة تطورات العمل لاستضافة البطولة.





وتشهد بطولة البحر المتوسط هذه المرة مشاركة أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ بطولات البحر المتوسط، حيث تشارك 11 دولة، هي: فرنسا وتركيا ومونتنجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب واليونان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويشاركون بدعوة من اتحاد البحر المتوسط واللجنة المنظمة للبطولة، ومصر البلد المنظم.





من جانبه قال عبده عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد والمنسق العام للبطولة، إن البطولة ستقام على صالتي بورسعيد كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، مؤكدا أن كل الترتيبات تسير على ما يرام لتنظيم بطولة متميزة، في ظل مشاركة تاريخية لأكبر عدد من المنتخبات، الأمر الذي سيحقق الاستفادة الفنية المرجوة للمنتخبات المشاركة، مشيدا بالدعم الذي يقدمه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإنجاح البطولة من الناحية التنظيمية.



