هشام محمد يواصل برنامجه التأهيلي بمران الأهلي

واصل هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.



واشتكى "محمد" من إصابة في العضلة الخلفية، وقطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له قبل العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.



وأدى اللاعب مرانا بدنيا مكثفا داخل ملعب التتش اشتمل على جزء بدني وآخر خاص بتدريبات الكرة.