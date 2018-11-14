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محافظات

محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال المحافظة بعيدها القومي.. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
محمود زيدان
شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتي أقيمت بالنصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية بمدينة البرج.

حضر الاحتفال اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، المهندس راضي أمين، سكرتير عام المحافظة، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري في بداية الاحتفالية وعددا من الأناشيد الوطنية، بمناسبة العيد القومى الثاني والستين للمحافظة، في حضور عدد من قادة القوات البحرية.
محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال المحافظة بعيدها القومي.. صور
محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال المحافظة بعيدها القومي.. صور
محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال المحافظة بعيدها القومي.. صور
محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال المحافظة بعيدها القومي.. صور
محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال المحافظة بعيدها القومي.. صور
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