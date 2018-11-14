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أخبار البلد

السفير الأرميني بالقاهرة يدعو وزيرة الهجرة لزيارة بلاده

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
سعيد العربي
التقى، اليوم، سفير جمهورية أرمينيا بمصر أرمين ملكونيان، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمقر وزارة الهجرة، لشكرها على جهودها في ملفات التعاون التي أثرتها الوزيرة وعلي رأسها، مبادرة الاحتفاء بالجالية الأرمينية التى عاشت بمصر طيلة عقود وأثرت فى الحياة المصرية.

ودعا "ملكونيان" وزيرة الهجرة للزيارة أرمينيا، للقاء والتعرف على الآرمن ذوو الأصول المصرية، خاصة بعد أن نظمت الجالية الأرمنية الكاثوليكية في مصر، حفل وداع له.

في حين أثنت وزيرة الهجرة على السفير الأرمني ووجهت الشكر له على جهوده التى ساهمت بشكل كبير في توطيد العلاقات الأرمنية المصرية، وبناء جسور بين الشعبين، والتي أكدت استمراريتها حتى بعد رحيله، وتمنت للسفير المزيد من التقدم والازدهار بعد عودته إلى الوطن الأم.

وأشادت "ملكونيان" بعلاقات الصداقة والتعاون بين مصر وأرمينيا القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف الأصعدة، والتي وطدت بعد تنظيم وزارة الهجرة مبادرة للاحتفاء بالجالية الأرمنية بحضور"ميختار هيرابتيان" وزيرة شئون المغتربين الأرميني، مشيرًا إلى أن الوزارة ألقت الضوء على الدبلوماسية الشعبية، وعلى دور المصريين الأرمن الذين لعبوا دورًا هامًا في تاريخ مصر الحديث ومازالوا يساهمون حتى هذا اليوم بشكلٍ مهم في توطيد العلاقات بين البلدين.
السفير الأرميني بالقاهرة يدعو وزيرة الهجرة لزيارة بلاده
السفير الأرميني بالقاهرة يدعو وزيرة الهجرة لزيارة بلاده
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